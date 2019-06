„Hirm või taktika?“ Trumpi otsus Iraani mitte rünnata lõi Lähis-Ida kahte leeri

„Oht, mis kaasneb Trumpi otsusega, seisneb selles, et see annab segadust tekitava sõnumi teistele maailma paikadele,“ ütles endine suursaadik Sir Peter Westmacott, kes oli omal ajal ka diplomaat Iraanis. „Kas ta on kiidukukk (inglise k. blowhard)? Kas ta on salamisi ettevaatlik - Obama hundi najas? Või kas tema tähelepanu juhiti uuele informatsioonile, mis pani teda meelt muutma?“

„Trumpi mitmeti mõistetavusest tulenev oht on Iraani puhul suur, arvestades, et „kõva kursi pooldajad“ võivad hakata sisepoliitikast lähtudes väitma, et „meil oli õigus, punased jooned olid palju kaugemal, ja me saame neid veelgi enam tõrjuda,“ arvas Aniseh Bassiri Tabrizi Kuninglikust Uuringute Instituudist.

Tema sõnul on näidakse Iraani valitsuses uskuvat, et Trump otsustas taganeda. „Osa Iraanist soovis näha karmima vastuse andmist ameeriklastele ja nemad võivad öelda: „Näete? Meil oli õigus! Trump ei taha sõda. Teravdagem olukorda,“ nentis Tabrizi. Juhul, kui nii läheb, võib Teheran teha USA administratsiooni tulevaste reaktsioonide osas valearvestuse.

Trump andis algselt käsu Iraani rünnata selle eest, et see lasi Hormuzi väina kohal alla USA luuredrooni. Teheran ja Washington ei ole ühel meelel, kas droon sisenes vahetult enne intsidenti Iraani õhuruumi.