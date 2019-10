Hillary Clinton: venelased üritavad Trumpi võidule tüürida kolmanda kandidaadi abiga

„Ma ei soovi ennustada, kuid usun, et nad on pannud silma peale kellelegi, kes kandideerib hetkel demokraatide eelvalimistel, soovides temast teha parteitut või kolmanda erakonna kandidaati. Ta on venelaste lemmik,” ütles Clinton, viidates ilmselt Hawaii demokraadist Tulsi Gabbardile, keda süüdistatakse toetuse saamises Venemaalt.

„Venelastel on siiani hunnik veebilehti, võltskasutajaid ja muid võimalusi teda toetada.“

Ta lisas: „See tähendab, et eeldusel, et Jill Stein loobub sellest, mida ta ei pruugi teha, kuna temagi on Venemaa vara. Jah, ta on vene vara - ma mõtlen seda tõsiselt. Nad teavad, et [Trump] ei suuda võita ilma kolmanda kandidaadita. Nii et ma ei tea, kes see saab olema, kuid ma garanteerin teile, et neil on jõuline plaan kolmanda kandidaadi toetamiseks võtmeosariikides, kus neil on seda hädasti vaja."

Augustis lubas Gabbard usutluses CNN-ile, et ta ei kandideeri kolmanda osapoole kandidaadina, kui ta ei võida demokraatide nominatsiooni. Taskuhäälingusaates esinenud Clinton kritiseeris korduvalt ka vabariiklasest president Trumpi, nimetades teda "Vladimir Putini unistuseks".