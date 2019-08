Hiinat tabas võimas taifuun Lekima: miljon inimest evakueeriti, maru suundub suurlinna Shanghai poole

Taifuun Lekima maabus Wenlingi rannikul, mis asub Taiwani ja Hiina finantspealinna Shanghai vahel. Tormi tagajärjel seal aset leidnud maalihke tõttu on kadunuks jäänud vähemalt 16 inimest, vahendab uudistekanal BBC

Torm kategoriseeriti algselt supertaifuuniks, ent see nõrgenes mõnevõrra enne maabumist, tuues siiski tuule, mis puhus iiiti kuni 187 kilomeetrit tunnis (51 meetrit sekundis).

Lekima jätkab täna aeglaselt oma teekonda põhja suunas läbi Zhejiangi provintsi ja peaks jõudma Shanghaisse, kus elab üle 20 miljoni inimese. Tuletõrjujad on asunud autojuhte üleujutuste käest päästma. Teedele on langenud hulgaliselt puid ja piirkonnas on ulatuslikud elektrikatkestused.

Tormi eel tühistati enam kui tuhat lendu ja peatati rongiliiklus.

Ilmateenistuse teatel peaks Lekima enne Shanghaisse jõudmist veelgi nõrgenema, kuid oht üleujutusteks on endiselt kõrge. Linn evakueeris umbes 250 000 elanikku ja veel 800 majapidamist evakueeriti Zhejiangi provintsis.

Hiina riigimeedia teatel jäi tuules purunenud elektriliinide tõttu vooluta umbes 2,7 miljonit elamut.

Tegemist on juba üheksanda taifuuniga, mis piirkonda tänavu tabab, ent see on senistest ja ka üle aastate kõige tugevam. Algselt anti välja Hiina kõrgeim ilmastikuhoiatus, mida hiljem siiski ühe taseme võrra alandati.

Hiina meteoroloogide sõnul liigub torm põhja poole väga aeglaselt, kõigest 15 kilomeetrit tunnis.