Hiinat külastanud WHO eksperdid ei pea koroonaviiruse Wuhani laborist lekkimist tõenäoliseks

Eksperdid usuvad, et viirus, mis on üle maailma tapnud üle 2,3 miljoni inimese, on pärit nahkhiirtelt ja võis levida inimestele mõne teise imetaja kaudu, vahendab AFP.

WHO ekspert Peter Ben Embarek ütles, et viiruse loomadelt inimesele liikumise teekonna kindlaks tegemine on käimas olev töö, ning lisas, et nahkhiirte puudumine Wuhani piirkonnas vähendab otsese ülekandumise tõenäosust.

Kõige tõenäolisemalt kandus koroonaviirus inimestele üle vahendajaliigi kaudu, teatas Ben Embarek, ning toetas Hiina seisukohta, et ei ole tõendeid „suurte haiguspuhangute kohta Wuhanis” enne 2019. aasta detsembrit, kui ametlikult teatati esimestest juhtumitest.

Ühismissiooni Hiina poole juht Liang Wannian ütles, et loomadelt ülekandumine on tõenäoline teekond, aga viirust kandnud loomad tuleb alles kindlaks teha.

Ben Embarek purustas teooria, et pandeemia võis põhjustada leke Wuhani viroloogialaborist.

„Laboratooriumiintsidendi hüpotees on äärmisel ebatõenäoline,” ütles Ben Embarek, lisades, et see ei ole hüpotees mida soovitatakse edasisteks uuringuteks.

WHO eksperdid veetsid Hiinas kuu aega, sealhulgas kaks nädalat karantiinis.

Kurikuulsal loomaturul, kust esimesed nakatumised väidetavalt alguse said, veetsid WHO eksperdid vaid tunni.

Paistis, et mitu päeva veetsid eksperdid hotellis, kus neid külastasid erinevad Hiina ametnikud.

Wuhani viroloogiainstituudis olid eksperdid ligi neli tundi ning teatasid, et kohtusid Hiina teadlaste, sealhulgas juhtiva nahkhiirte koroonaviiruste eksperdi ja labori asedirektori Shi Zhengliga.

Wuhani laboris uuritakse maailma kõige ohtlikumate hulka kuuluvaid haigusi, sealhulgas Covid-19-ga sarnanevaid nahkhiirte koroonaviirusi.

