Hiinast ja Itaaliast mööda: enim koroonahaigeid on nüüd USAs

Seega on Ühendriikides teadaolevalt kõige rohkem koroonaviiruse juhtumeid maailmas. Enam kui pooled USA nakatunud elavad New Yorgis, palju on neid ka Washingtonis ja Californias. Sealsed tervishoiuametnikud ennustavad CNNi teatel, et Michigani ja Illinoisi piirkonnad võivad olla järgmised kriisi epitsentrid.

Neljapäeval raporteeriti USAs 17 224 uuest nakatunust. Võrdluseks, Hiinas oli neid samal ajal vaid 67. Hispaanias lisandus eile 8271 koroonadiagnoosi saanut, Saksamaal 6615 ja Itaalias 6203.

Rohkem kui tuhat uut nakatunut pandi eile kirja ka Prantsusmaal, Iraanis, Suurbritannias, Austrias, Belgias, Türgis ja Hollandis.

Kogu maailmas on teatatud peaaegu 532 000 juhtumist, neist eile lisandus pea 61 000. Nakatunute suhtarvult elanikkonda on Eesti maailma riikide seas 538 koroonahaigega praegu 20. kohal.

Koroonaviirusesse suri eile Hispaanias 718 inimest ning Itaalias 712. Järgnesid Prantsusmaa 365 ning USA 268 haigusesse surnuga.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

