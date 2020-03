Hiinas varises kokku hotell, mida kasutati Covid-19 haigetega kokkupuutunute majutamiseks

Varing leidis aset kohaliku aja järgi täna õhtul kell 19.30 (meie aja järgi kell 13.30) ning viimaste teadete kohaselt on rusude alt suudetud päästa vähemalt 32 inimest, vahendab uudistekanal BBC.

Tunnistajate videotelt on näha, kuidas meedikud püüavad aidata Fujiani provintsis asuva hotelli rusude alt päästetud inimesi. Võimude teatel on operatsiooni kaasatud vähemalt 150 päästetöötajat.

On ebaselge, mis hoone kokkuvarisemise põhjustas.

"Olin just õhtust söömas, kui kuulsin äkki valju pauku ning arvasin, et see oli plahvatus," ütles üks tunnistaja kohalikule meediale. "Alles siis, kui ma oma rõdule jooksin, nägin, et kogu hotell oli kokku varisenud."

Hiina riigimeedia teatel kasutati hotelli karantiiniasutusena, kus jälgiti koroonaviiruse patsientidega tihedalt kokku puutunud inimesi.

Hotell avati 2018. aastal ja selles oli 80 külalistetuba.

Tänase seisuga on Fujiani provintsis avastatud vähemalt 296 koroonaviiruse juhtumit. Vaatluse all on veel 10 819 inimest, kes on olnud tihedas kontaktis nakatunud inimestega.