Hiinas suri uue viiruse neljas ohver, kinnitati inimeselt inimesele nakatumist

Lauri Laugen toimetaja

Foto: STRINGER, EPA

Hiinas suri neljas inimene uue viiruse tõttu, mis on levinud kiiresti üle riigi. Võimud kinnitasid, et see on kandunud üle inimeselt inimesele.