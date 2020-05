Hiinas suleti koroonaviirusega nakatumise puhangu tõttu Shulani linn

45-aastane patsient, kes on nakatanud oma abikaasa, õed ja veel perekonnaliikmeid, ei ole teadete kohaselt viimasel ajal reisinud, vahendab BBC News.

Kõik avalikud kohad linnas on suletud ja elanikel on kästud kodus püsida. Ühistransport on seisma pandud ja linn kuulutatud suure riski tsooniks, mis on kolmeastmelisel skaalal kõrgeim tase.

Uus nakatumine on pannud Hiina sotsiaalmeedia kihama ja paljud spekuleerivad, kuidas võis naine nakatuda. Inimesed, kes väidavad, et on Shulanist, ütlevad, et tunnevad viiruse iga päevaga lähemale jõudmist.

Shulan asub Põhja-Koreaga piirnevas Jilini provintsis. Põhja-Korea väidab, et seal pole ühtki koroonaviirusega nakatumise juhtumit.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!