Hiinas on koroonaviiruse ohvrite arv tõusnud 132-ni, riigid evakueerivad oma kodanikke Wuhanist

Briti välisministeerium korraldab umbes 200 kodaniku evakueerimist.

Euroopa Liidu kodanike evakueerimiseks toimub kaks lendu, millest esimesena lahkub 250 Prantsusmaa kodanikku.

Lõuna-Korea plaanib sel nädalal nelja lendu oma umbes 700 kodaniku koju toomiseks.

Kinnitused viiruse ülekandumise kohta inimeselt inimesele Saksamaal, Vietnamis, Taiwanil ja Jaapanis on suurendanud muret selle levimise pärast.

„Ma arvan, et ühe nädala või kümne päeva jooksul jõuab see kliimaksini ja siis ei tule enam suuremõõtmelist kasvu,” ütles Hiina riiklikule uudisteagentuurile Xinhua viiruse kontrolliks ja ennetamiseks loodud meeskonna juht Zhong Nanshan.

Hiina nõustus, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) saadab riiki rahvusvahelised eksperdid, et viirust mõista ja juhtida ülemaailmset reageerimist.

WHO ja riikide võimude andmetel on väljaspool Hiinat 60 kinnitatud haigusjuhtumit. Kõige rohkem on neid Tais – 14.