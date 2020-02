Hiinas on kinnitust leidnud üle 17 000 koroonaviiruse juhtumi, surnud on üle 360 inimese

Kinnitatud on üle 17 000 haigusjuhtumi ja surnud on 361 inimest, vahendab BBC News.

Eile suri esimene inimene väljaspool Hiinat Filipiinidel. Patsient oli 44-aastane Hiina mees Wuhanist, kes ilmselt nakatus enne Filipiinidele saabumist.

Hiina riiklik tervishoiukomisjon teatas täna, et lisaks kinnitust leidnud haigusjuhtumitele on ka 21 558 kahtlustatavat juhtumit, 152 700 inimest on meditsiinilise jälgimise all ja 475 inimest on haiglast koju saadetud.

Väljaspool Hiinat on kinnitatud haigusjuhtumeid üle 150.

Haiglad Hubei provintsis, mille pealinn on Wuhan, on teadete kohaselt ülekoormatud ja on probleeme üha kasvava arvu patsientide ravimisega.

Hiina riigimeedia teatas eile, et uue Huoshenshani haigla ehitus on lõpule viidud ja see avatakse täna. Kohalik televisioon teatas, et Wuhani saabub 1400 Hiina armee meditsiinitöötajat, kellest osal on kogemusi nakkushaigustega, ja nad suunatakse uude haiglasse.

Kolmapäeval peaks valmima ka teine, Leishenshani haigla.

Ajalehe Washington Post teatel on mõned haiglatöötajad hakanud mähkmeid kandma, sest neil ei ole aega tualetis käia.

Haiglates on ka meditsiinitarvete puudus. Sotsiaalmeedias on avaldatud videoid pikkadest järjekordadest haiglate juures. Ühes videos ütles Wuhani aktsendiga mees, et patsientidel võib arsti jutule saamiseks kuluda kuni kümme tundi.

Ekspertide sõnul võib Wuhanis nakatunud olla üle 75 000 inimese.