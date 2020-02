Hiinas nakatus pea 200 tervenenut uuesti koroonaviirusse

Avalduses ei täpsustata, mis võib olla selliste juhtumite põhjuseks, vahendab uudisteagentuur Interfax.

Wuhani ametivõimud määrasid ajalehe South China Morning Post teatel 22. veebruaril kõik haigusest paranenud patsiendid täiendavasse 14-päevase karantiini pärast seda, kui mõnel tervenenul tuvastati viirus teistkordselt.

Uue koronaviiruse (2019-nCoV) põhjustatud haiguse puhang registreeriti Wuhanis mullu detsembri lõpus. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas selle rahvusvahelise ulatusega hädaolukorraks, kirjeldades seda keeruka epideemiana.

Väljaspool Hiinat avastati esmaspäevase seisuga nakkusjuhtumeid 30 riigis, sealhulgas Venemaal, USAs, Itaalias, Lõuna-Koreas ja Iraanis. Tänaseks on Hiinas surnud pea 2600 inimest, paranenud on umbes 25 000 ja nakatunute koguarv on kasvanud üle 77 000.