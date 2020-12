Hiinas mõisteti neljaks aastaks vangi Wuhani koroonapuhangut kajastanu

37-aastane endine jurist vahistati mais ja ta on kuid näljastreiki pidanud. Advokaatide sõnul on Zhangi tervis halb, vahendab BBC News.

Zhang on üks mitmest kodanik-ajakirjanikust, kes on Wuhani koroonapuhangu kajastamise eest probleemidesse sattunud.

„Zhang Zhan näis lööduna, kui otsus teatavaks tehti,” ütles üks advokaatidest Ren Qianniu AFP-le.

Zhang sõitis veebruaris Wuhani, et kajastada sõltumatult sealset viiruspuhangut. Tema otseülekandeid ja kirjatükke jagati sotsiaalmeedias laialdaselt, mis äratas Hiina võimude tähelepanu.

„Võib-olla on mul mässumeelne hing... Ma lihtsalt dokumenteerin tõde. Miks ei või ma tõde näidata?” küsis Zhang ühes intervjuus. „Ma ei lõpeta seda, mida ma teen, sest see maa ei saa tagurpidi liikuda.”

Zhang kadus 14. mail. Päev hiljem selgus, et ta oli Shanghais politsei poolt vahistatud.

Ametlikult esitati Zhangile süüdistus novembri alguses. Süüdistuses öeldi, et ta levitas sotsiaalmeedias valeinformatsiooni. Samuti süüdistati Zhangi intervjuude andmises välismeediale ja pahatahtlikus valeinformatsiooni levitamises viiruse kohta Wuhanis.

Protestiks vahistamise vastu alustas Zhang näljastreiki. Üks advokaatidest rääkis detsembri alguses, et Zhang ütles talle, et teda toidetakse vägisi toru kaudu. Zhang kannatas peavalude, uimasuse ja kõhuvalude käes.

Advokaat Zhang Keke sõnul vajas Zhang abi tualetis käimisel ning oli psühholoogiliselt kurnatud.

Zhang oli vahistatud ka 2019. aastal Hongkongi meeleavaldajatele toetuse avaldamise eest.

Sel aastal on kadunud ka mitmed teised pandeemiauudiseid levitanud, näiteks Li Zehua, Chen Qiushi ja Fang Bin.

Li ilmus uuesti välja ja teatas, et oli sundkarantiinis. Chen on teadete kohaselt koos oma perekonnaga, aga valitsuse jälgimise all. Fangi asukoht on endiselt teadmata.

