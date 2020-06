Hiinas leiti uus seagripi tüvi, mis on võimeline pandeemia tekitama

G4-ks nimetatav viirus pärineb geneetiliselt tüvest H1N1, mis põhjustas pandeemia 2009. aastal, vahendab AFP.

Viirusel on „kõik vajalikud tunnused, et see oleks ülimalt kohastunud inimeste nakatamiseks”, teatasid uuringu autorid, Hiina ülikoolide ning Hiina Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuse teadlased.

Teadlased võtsid aastatel 2011-2018 kümne Hiina provintsi tapamajades ja veterinaarhaiglates sigade ninadest 30 000 proovi, mis võimaldas neil isoleerida 179 seagripi viirust.

Enamik neist olid uuelaadsed viirused, mis on olnud sigade hulgas valdavad alates 2016. aastast.

Seejärel viisid uurijad läbi erinevaid eksperimente teiste hulgas tuhkrutega, keda kasutatakse gripi uurimisel laialdaselt, sest neil tekivad sarnased sümptomid inimestega – põhiliselt palavik, köha ja aevastamine.

Leiti, et G4 on ülimalt nakkav, paljuneb inimese rakkudes ja tekitab tuhkrutel tõsisemaid sümptomeid kui teised viirused.

Katsed näitasid ka, et hooajalise gripiga kokkupuutumisel tekkiv immuunsus inimestel ei anna kaitset G4 vastu.

Võetud vereproovide järgi, mis näitasid viiruse tekitatud antikehi, oli 10,4% sigadega töötavatest inimestest juba nakatunud.

Testid näitasid, et kuni 4,4% üldisest elanikkonnast näis olevat viirusega kokku puutunud.

Viirus on seega juba loomadelt inimestele üle kandunud, aga ei ole veel tõendeid, et see kanduks üle inimeselt inimesele.

„Tekitab muret, et inimeste nakatumine viirusega G4 parandab veelgi inimesega kohastumist ja suurendab pandeemiaohtu inimeste hulgas,” kirjutasid teadlased.

Uuringu autorid kutsusid üles võtma kiiresti kasutusele meetmed sigadega töötavate inimeste jälgimiseks.