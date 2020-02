Hiinas kasvas viirusesse nakatunute arv pea 2010 võrra

Ametnikud teatasid pühapäeva hommikul 2009 uuest koroonaviiruse juhtumist ja 142 surmast viimase 24 tunni jooksul, kasvatades üleüldise nakatunute arvu üle 68 500 ja surnute arvu 1669-ni, vahendab uudistekanal The Guardian.

Prantsusmaal suri laupäeval vanemaealine Hiina turist, kellel oli koroonaviirus. Temast sai esimene koroonaviiruse ohver väljaspool Aasiat ja Hiinat, kust haigus detsembris alguse sai, ütles Prantsuse tervishoiuminister Agnès Buzyn.

Varem on Pariis teatanud vähemalt 11 kinnitatud koroonaviiruse (ametliku nimega Covid-19) juhtumist. Buzyn ütles, et ka surnud naise tütar on viirusesse nakatunud, kuid arvatakse, et ta on paranemas.

Teiste seas teatas Egiptus reedel esimesest koroonaviiruse juhtumist Aafrikas. WHO (maailma terviseorganisatsioon) on avaldanud muret, et koroonaviirus võib kujutada kõrget ohtu maades, mille tervishoiusüsteem on nõrk.

Hiina riiklik meedia teatas samal ajal, et kohtu teatise kohaselt on uudse koroonaviirusega seotud sümptomite tahtlik varjamine või valeandmete esitamine kriminaalkuritegu, mis võib kaasa tuua karmi karistuse, sh surmanuhtluse.

Iga elanikku, kes vastutab (koroona-)viiruse COVID-19 edasise leviku eest, saab süüdistada avalikku turvalisust ohtlikul moel ohustavas kuriteos, teatas kohus.