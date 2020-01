Hiinas kasvas koroonaviiruse ohvrite arv üle saja

Lauri Laugen toimetaja RUS 2

Foto: Stringer / REUTERS

Hiina teatas, et uude koroonaviirusesse on nüüdseks surnud 106 inimest ja haigusjuhtude arv on pea kahekordistunud eilse seisuga 4515-le võrreldes eelneva päeva 2835-ga.