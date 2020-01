Hiinas avastati nädalavahetusel koroonaviiruse 139 uut juhtumit

WHO soovitab vältida kontakte elusloomadega, kuumtöödelda põhjalikult liha ja mune ning vältida kontakte kõigiga, kellel on külmetuse- või gripisarnased sümtpomid.

Patsientidelt on võetud proove ja neid laboratooriumis analüüsitud ning Hiina ja WHO ametnikud on jõudnud järeldusele, et see on koroonaviirus.

Koroonaviirused on ulatuslik viiruste perekond, aga vaid kuus neist (uus viirus oleks seitsmes) nakatavad teadaolevalt inimesi.

Kergel kujul põhjustavad need tavalise külmetuse sümptomeid, aga 2002. aastal tappis koroonaviirus SARS (severe acute respiratory syndrome – raske akuutne respiratoorne sündroom) 8098 nakatunud inimesest Hiinas 774.

Uue viiruse geneetilise koodi analüüs näitab, et see on SARS-ile lähemas suguluses kui ükski teine inimeste koroonaviirus.