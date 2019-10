Hiinas avaldati uued moraalijuhised kodanikele, mille tuumaks on president Xi targad mõtted

„Põhjalike muutuste taustal rahvusvahelises ja siseriiklikus olukorras ning Hiina majanduslikus ja ühiskondlikus arengus ... ei piisa poliitikast ja regulatsioonidest,” öeldakse dokumendi sissejuhatuses. „On endiselt palju probleeme.”

Juhiste hulgas on kõige tähtsam, et kodanikud võtaksid Xi Jinpingi Mõtte oma moraalse kompassi tuumaks. Erinevalt selliste juhiste eelmisest versioonist, mis on pärit 2001. aastast, on mitmed viited Hiina varasematele juhtidele alates Mao Zedongist kuni Deng Xiaopingini välja jäetud.

Ekspertide sõnul on see dokument märgiks, et propagandatööd tõhustatakse fookusega kommunistliku partei versioonil Hiina traditsioonidest ning eetikal ja kultuuril.