Hiina võtab luubi alla Tiibeti. Xi Jinping: peame hakkama seal jõulisemalt korda looma

Hiina peab ehitamata “vallutamatu linnuse”, säilitamaks stabiilsuse Tiibetis, kaitsmaks rahvuslikku ühtsust ja harima rahvamasse võitluses “eraldumisega”, ütles president Xi riigimeedia teatel täna kommunistliku partei kõrgematele juhtidele.

Hiina haaras Tiibeti üle kontrolli 1950. aastal, kirjeldades seda kui „rahumeelset vabastamist”, mis aitas kaugel Himaalajas asuval piirkonnal vabaneda selle "feodalistlikust" minevikust. Tiibeti pagendatud vaimse juhi dalai-laama ja teiste kriitikute sõnul tähendab Pekingi valitsemine sealsele piirkonnale aga "kultuurilist genotsiidi".

Tiibeti teemal toimunud kommunistliku partei kõrgel kohtumisel kiitis president Xi küll saavutatud tulemusi ja tunnustas sealseid rindeametnikke, kuid ütles, et piirkonna ühtsuse rikastamiseks, noorendamiseks ja tugevdamiseks on vaja pingutada veelgi rohkem.

Foto: Xinhua

Tema sõnul on Tiibeti koolides vaja tugevdada poliitilist ja ideoloogilist haridust, et "istutada armastava Hiina seemned iga noore inimese südamesse", vahendab riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Lubades ehitada üles „ühendatud, jõuka, tsiviliseeritud, harmoonilise ja ilusa uue, kaasaegse, sotsialistliku Tiibeti”, ütles Xi, et Hiina peab tugevdama kommunistliku partei rolli territooriumi igapäevaelus ja integreerima paremini oma etnilisi kogukondi.

Tiibeti budism peab samuti kohanema sotsialismi ja Hiina tingimustega, rõhutas Xi.

Hiina poliitika Tiibeti suhtes on tänavu taas tõusnud tähelepanu keskpunkti seoses riigi halvenevate suhete tõttu Ameerika Ühendriikidega.

USA välisminister Mike Pompeo ütles juulis, et USA piirab viisade väljastamist mõnedele Hiina ametnikee, keda on alust seostada diplomaatilise juurdepääsu blokeerimisega Tiibetisse ja kes osalevad seal inimõiguste rikkumistes. Ta lisas, et kuigi Washington ei toeta Tiibeti iseseisvust, toetab see piirkonna "sisulist autonoomiat".