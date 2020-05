Hiina võimud lükkasid ümber senise versiooni, et koroonapandeemia pärines Wuhani elusloomade turult

Hiina haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) direktor Gao Fu ütles riigimeediale, et uus koroonaviirus pärines küll nahkhiirtelt ning inimesed nakatusid vaheperemeesorganismide kaudu, ent geneetilisi tõendeid selle kohta, et see toimus esmakordselt Wuhani turul, ei ole, vahendab uudistekanal Business Insider.

Arvamus, et koroonaviirus pärines Wuhani elusloomade turult, tekkis pärast seda, kui provintsi võimud teatasid jaanuaris, et esimesed juhtumid avastati just sealt. Turul müüdud loomade hilisem uurimine välistab aga nüüd selle, märgivad teadlased.

"Tuleb välja, et turg oli vaid üks ohvritest (nakkuskolletest)," ütles direktor Gao Hiina riigimeediale, nentides, et seega ei ole endiselt teada, kus ja kuidas puhang tegelikult alguse sai.

Tõdemus, et turul müüdud loomad ei saanud tõenäoliselt inimesi nakatada, tuli pärast seda, kui sealsetelt loomadelt võetud koroonaviiruse proovid osutusid kõik negatiivseteks. Versiooni ei seatud algselt suurema kahtluse alla, sest ka 2002. ja 2003. aasta SARS-i epideemia sai alguse just Hiina elusloomade turult. Et aga loomade proovid ei olnud sedapuhku positiivsed, tähendab see, et nad ei saanud olla vaheperemehed ehk nakkust inimesele anda, selgitas Georgetowni ülikooli zooloog Colin Carlson Live Science'ile

Tõenäoliselt levis koroonaviirus piirkonnas juba varem kui 31. detsembril, mil Wuhani võimud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esimestest juhtumitest teavitasid.

Jaanuaris ja aprillis avaldatud uuringud näitasid, et koroonaviirus oli jaanuari alguseks Wuhanis juba laialdaselt levima hakanud. Võimude poolt detsembri lõpus tuvastatud nakatunutest neljandikul ei olnud turuga mingit seost. Küll aga võis see olla paik, kust viirus sai ulatuslikult levida, kui üks haigestunu nakatas seal korraga suurt hulka inimesi.

Hiina CDC direktor Gao aga toonitas, et see ei tähenda, et koroonaviirus sai alguse tahtmatust lekkest Wuhani viroloogiainstituudis, selgitades, et tõendeid selle kohta ei ole ja teadaolevalt ei ole ka seesugust viirust seal varem uuritud.