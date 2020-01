Hiina võimud hoiatasid uue viiruse muteerumise ja edasise leviku eest, surnud on 9 inimest

Wuhani turult, kus müüakse ebaseaduslikult ka metsloomi, pärit viirus on levinud mitmesse Hiina provintsi ning ka välismaale Taisse, Jaapanisse, Lõuna-Koreasse ja USA-sse, vahendab BBC News.

Hiina võimud tunnistasid, et ennetamises ja kontrollis ollakse praegu kõige kriitilisemas faasis.

Ühel esimestest avalikest esinemistest pärast haiguspuhangu algust ütles Hiina Riikliku Tervishoiukomisjoni aseminister Li Bin, et on tõendeid, et haigust antakse edasi peamiselt hingamisteede kaudu.

Hiina ei ole aga viiruse täpset allikat suutnud seni kindlaks teha.

„Kuigi viiruse ülekandeteest ei ole veel täielikult aru saadud, on olemas viiruse muteerumise võimalus ja epideemia edasise levimise risk,” ütles Li.

Miljonid inimesed reisivad praegu Hiina sees sealsete uue aasta pidustuste tõttu. Paljud hiinlased reisivad ka välismaal.

Li ütles, et pidustused suurendavad haiguse levimise riski ning selle ennetamise ja kontrolli keerukust.

Siiski on Li sõnul meetmed tarvitusele võetud.

Wuhanis viibijaid kutsus Li vältima suuri rahvahulki ja minimeerima rahvakogunemisi. Linnas on kehtestatud ka eluslindude ja metsloomadega kaubitsemise keeld.