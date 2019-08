Hiina viis väed Hongkongi piiri lähedale, protestid ei lõppe

Greete Palgi RUS

Protestija Hongkongis Foto: Vincent Yu, AP

Hongkongi elanikud on juunist saadik protestinud tänavatel, avaldamaks meelt seaduseelnõu vastu, mis võimaldaks inimeste väljaandmist mandri-Hiina võimudele. Valitsusvastased protestid kasvasid üle praeguse valitsuse tagasikutsumiseks. Kuigi kohalikud protestijad olid rahumeelsed, on nüüd politseinikud ja mässumeelsete rühmitus, keda seostatakse valitsusega, protestijaid mitmeid kordi rünnanud. Hiina on avaldanud ka videod, kus väed liiguvad Hongkongi poole.