Hiina viirusesse surnute arv tegi järjekordse hüppe, haigus jõudis Euroopasse

Hiina Hubei provintsis on sisuliselt karantiinis ligi 20 miljonit inimest. Viiruse epitsentri Wuhaniga ei ole ei lennu- ega rongiühendust ning seal seisab ka ühistransport. Teatatud on teesulgudest.

Wuhanis patsiente ravinud 62-aastane arst Liang Wudong jättis võimude teatel haigestumise järel elu.

Wuhani toidupoodides on teadete kohaselt pikad järjekorrad ja tõuklemist, sest varud on otsakorral.

Kõigis avalikes kohtades on kohustuslikud näomaskid ja mõnede elanike sõnul on Wuhan muutunud kummituslinnaks. Siiski on sajad tuhanded inimesed uue aasta tähistamiseks juba Wuhanist lahkunud. Et haiguse peiteperiood on umbes viis päeva, võivad nad olla juba viiruse edasi andnud sellest ise teadmata.

USA kohvikukett Starbucks teatas laupäeval, et sulgeb kõik oma müügikohad Hubei provintsis, järgides sellega McDonald’si eeskuju, kes teatas seesugusest sammust päev varem.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei ole aga klassifitseerinud viirust „rahvusvaheliseks hädaolukorraks”, osaliselt seetõttu, et väljaspool Hiinat ei haigusjuhtumite arv veel liiga suur. WHO peadirektori Tedros Adhanom Ghebrejesusi sõnul võidakse aga seda teha edaspidi.

Hiina uus aasta toob endaga kaasa ühe suurema iga-aastase inimeste liikumise maailmas. Miljonid naasevad selle tähistamiseks oma kodukohtadesse.

Võimud on tühistanud kõik suuremad üritused Pekingis. Hongkong jättis ära rahvusvahelise karnevali ja iga-aastase jalgpalliturniiri.