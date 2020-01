Hiina viiruse tõttu surnute arv on tõusnud 26-ni, Hubei provintsis on suletud 10 linna

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei ole klassifitseerinud viirust „rahvusvaheliseks hädaolukorraks”, osaliselt seetõttu, et väljaspool Hiinat on haigusjuhtumite arv väike – 13. WHO peadirektori dr Tedros Adhanom Ghebrejesusi sõnul võidakse aga seda teha edaspidi.

Hiina uus aasta toob endaga kaasa ühe suurema iga-aastase inimeste liikumise maailmas. Miljonid naasevad selle tähistamiseks oma kodukohtadesse.

Võimud on tühistanud kõik suuremad üritused Pekingis. Hongkong jätab ära rahvusvahelise karnevali ja iga-aastase jalgpalliturniiri.

Hubei provintsis on sisuliselt karantiinis ligi 20 miljonit inimest. Wuhaniga ei ole ei lennu- ega rongiühendust. Teatatud on ka teesulgudest.

Toidupoodides on teadete kohaselt pikad järjekorrad ja tõuklemist, sest varud vähenevad.

Wuhanis on kõigis avalikes kohtades kohustuslikud näomaskid ja mõnede elanike sõnul on Wuhan muutunud kummituslinnaks.

Siiski on sajad tuhanded inimesed juba uue aasta tähistamiseks mujal Wuhanist lahkunud. Et haiguse peiteperiood on umbes viis päeva, võivad nad olla juba viiruse edasi andnud sellest ise teadmata.

Eile lisati teiste riikide hulka, kus nakatumine on kinnitust leidnud, Vietnam ja Singapur. Kinnitatud juhtumeid on ka Tais, USA-s, Taiwanis, Lõuna-Koreas ja Jaapanis.