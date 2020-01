Hiina viiruse tõttu surnute arv on tõusnud 25-ni, kardetakse levikut sadade miljonite reisimise tõttu Hiina uue aasta puhul

Peking ja Hongkong on mõned suuremad pidustused ära jätnud, et vältida masside kogunemist, vahendab BBC News.

Wuhanis ja teistes Hubei provintsi linnades on meetmed karmimad. Seisab kogu ühistransport.

Hiina Riikliku Tervishoiukomisjoni teatel on 177 inimest tõsises seisundis ja 34 on terveks ravitud ja koju lastud. Kahtlustatavaid juhtumeid on 1072.

Pea kõik surmajuhtumid on registreeritud Hubei provintsis, mille pealinnas Wuhanis viirus esimest korda välja ilmus.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ei ole klassifitseerinud viirust „rahvusvaheliseks hädaolukorraks”, osaliselt seetõttu, et väljaspool Hiinat on haigusjuhtumite arv väike – 13. WHO peadirektori dr Tedros Adhanom Ghebrejesusi sõnul võidakse aga seda teha edaspidi.

Hiina uus aasta toob endaga kaasa ühe suurema iga-aastase inimeste liikumise maailmas. Miljonid naasevad selle tähistamiseks oma kodukohtadesse.