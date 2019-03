Hiina väidab, et on alates 2014. aastast vahistanud uiguuridega asustatud Xinjiangis 13 000 „terroristi”

Hiina valitsuse dokumendi järgi on Xinjiangis eriti suuri probleeme pärast 2001. aasta 11. septembri rünnakuid USA-s.

Hiina sõnul on Xinjiang olnud ammu Hiina territooriumi lahutamatu osa ning uiguuri rahvas arenes pika rände- ja etnilise integratsiooni protsessi käigus.

„Nad ei ole türklaste järeltulijad,” öeldakse dokumendis.

Türgi on ainus islamiriik, mis on regulaarselt Xinjiangi olukorra pärast muret väljendanud. Põhjus on ilmselt türklaste ja uiguuride keelesuguluses.

Hiina on nimetanud Türgi muret lubamatuks sekkumiseks oma siseasjadesse.