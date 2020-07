Hiina-USA vastasseis: vastastikku suletakse konsulaate, USA süüdistab Hiina kodanikke sõjaväetausta varjamises viisataotlustes

USA välisminister Mike Pompeo ütles, et USA otsus langetati, sest Hiina varastab intellektuaalset omandit, vahendab BBC News.

Hiina välisministeerium teatas oma avalduses, et käsk sulgeda USA konsulaat oli legitiimne ja vajalik vastus USA põhjendamatule tegevusele.

„Praegune olukord Hiina ja Ühendriikide vahel on midagi sellist, mida Hiina näha ei taha, ja USA kannab selle eest kogu vastutust,” teatas Hiina välisministeerium.

1985. aastal tööle hakanud USA konsulaat Chengdus, kus on praegu üle 200 töötaja, on strateegiliselt tähtis selle läheduse tõttu Tiibetile, teatavad korrespondendid.

Varem sel nädalal teatas USA Hiinale, et nädala lõpuks tuleb sulgeda Hiina konsulaat Texase osariigis Houstonis.

Pompeo ütles, et Hiina Kommunistlik Partei ei varasta mitte ainult Ameerika intellektuaalset omandit, vaid ka Euroopa oma, mis läheb maksma sadu tuhandeid töökohti.

„Me paneme paika selged ootused, kuidas Hiina Kommunistlik Partei peab käituma. Ja kui nad ei tee seda, asume me tegevusse,” ütles Pompeo.

Hiinal on USA-s saatkond Washingtonis ja lisaks Houstonile veel neli konsulaati. Pole teada, miks kästi sulgeda just Houstoni konsulaat.

Hiina välisministeeriumi esindaja sõnul olid USA põhjendused konsulaadi sulgemise kohta „uskumatult naeruväärsed”.

Lisaks sellele esitas USA neljale Hiina kodanikule süüdistused viisapettustes, mis kujutasid endast valetamist Hiina sõjaväes teenimise kohta.

Kolm neist on vahi all ja Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) väitel varjab neljas end Hiina konsulaadis San Franciscos.

FBI agendid on lisaks küsitlenud inimesi 25 USA linnas, kellel on väidetavalt „deklareerimata sidemed” Hiina sõjaväega.

Prokuratuuri väitel on see osa Hiina plaanist saata USA-sse sõjaväe teadlasi.

Hiina rahvavabastusarmee liikmed on taotlenud USA teadusviisasid, varjates oma tegelikke sidemeid sõjaväega, teatas USA justiitsministeeriumi jurist John C. Demers. „See on veel üks osa Hiina Kommunistliku Partei plaanist kasutada ära meie avatud ühiskonda ja kuritarvitada akadeemilisi institutsioone,” ütles Demers.