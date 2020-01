Hiina teatas veel 17-st uude viirushaigusesse haigestunust

Wuhani linnas, kust viirus näib olevat pärit, on tuvastatud 62 uudse koroonaviiruse juhtumit. Wuhani munitsipaaltervise komisjon teatas uutest haigusjuhtudest avalduses täna hommikul, vahendab uudisteagentuur AP.

Ametlikel andmetel on 19 inimest haiglast koju lubatud, samas kui kaks 60ndates eluaastates meest on kõnealuse haiguse tagajärjel surnud. Veel kaheksa inimest on kriitilises seisus.

Vähemalt pool tosinat Aasia riiki ja kolm USA lennujaama on hakanud Hiinast saabuvate lennureisijate tervist enne riiki lubamist kontrollima.

Sellesse loetellu kuuluvad Tai ja Jaapan, kes on kokku teatanud kolmest haigusjuhust Wuhanist tulnud inimestel. Wuhani tervisekomisjon ütles, et viimati diagnoositute rühmas olid inimesed vanuses 30–79. Nende esmasteks sümptomiteks olid palavik ja köha.

Tervisekomisjoni avalduses ei öeldud, kas need patsiendid olid külastanud Huanani mereandide hulgimüügiturgu, mis suleti pärast seda, kui paljud nakatunud isikud teatasid, et nad on seal töötanud või seda külastanud.