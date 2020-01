Hiina teatas ohtliku viiruse leviku kiirenemisest ja epideemia uude staadiumi jõudmisest

"Viirus kandus inimestele loomadelt ja hakkas kohanema inimkehas eksisteerimisega, misjärel see kandus edasi etappi, kus see asus inimeselt inimesele edasi kanduma," ütles Xiaowei täna erakorralisel pressikonverentsil. "Ja nüüd näib, et viiruse võime inimeselt inimesele edasi kanduda on hakanud kasvama."

Ekspertide hinnangul on epideemia jõudnud "suhteliselt tõsisesse ja raskesse staadiumisse", nentis riikliku tervishoiukomisjoni juht.

Hiina epidemioloogid ja viroloogid ei ole veel suutnud tuvastada uut tüüpi koroonaviiruse 2019-nCoV päritolu ja selle muteerumisvõimet, teatas omalt poolt tervishoiukomitee asejuht Li Bin.

"Hetkel teame niipalju, et see on täiesti uus haigus, inimkonna teadmised selle kohta on endiselt piiratud, selle haiguse muteerimise võimekus ei ole veel selge," tunnistas ta.

„Viiruse epidemioloogilise olukorra arengu kohta pole meil veel täielikke andmeid, ent selle arengule tuginedes saame pidevalt kohandada oma poliitikat, täiendada meetmeid ning võtta tarvitusele mitmesuguseid ennetavaid lahendusi,“ sõnas tervishoiukomitee asejuht.

Ametliku seisuga on viirusesse nakatanud üle 2000 inimese, kellest poolsada on jätnud oma elu.