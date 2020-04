Hiina teatas koroonaviirusesse nakatunute arvu uuest tõusust

Ööpäeva jooksul tuvastati üle Hiina kokku 108 uut koroonaviiruse juhtumit, võrreldes 99 juhtumiga päev varem - see on suurim nakatunute arvu ühepäevane kasv alates 5. märtsist, kui teatati 143 juhtumist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Mandri-Hiinas kasvas juhtumite koguarv sellega 82 160-ni ning surmajuhtumite arv kahe võrra 3441-ni.

Hiina riiklik tervisekomisjon teatas täna hommikul, et 108 uutest juhtumist 98 saabus riiki välismaalt - see on uus rekord, olles ühe võrra rohkem kui päev varem. Ööpäevaga tuvastatud asümptomaatiliste juhtumite arv langes võrreldes eilsega 63-lt 61-ni.

Ehkki igapäevaste nakatunute arv on alates epideemia kõrgpunktist veebruaris järsult langenud, näeb Hiina juba mõnda aega juhtumite arvu kasvu alates madalseisust 12. märtsil, mille tingib viiruse levik mujal maailmas. Peking on mures, et riiki saabuvad nakatunud inimesed võivad vallandada seal teise laine ja põhjustada taas riigi halvatuse.

Kirde-Heilongjiangi provints, mis piirneb Venemaaga, teatas 56 uuest juhtumist - neist 49 saabus Venemaalt. Venemaa piiri lähedal asuvad Hiina linnad teatasid pühapäeval, et karmistavad saabuvate inimeste piirikontrolli ja karantiinimeetmeid.

Piirilinn Suifenhe ja Heilongjiangi pealinn Harbin nõuavad, et kõik välismaalt saabuvad inimesed jääksid 28 päevaks isolatsiooni ning läbiksid nukleiinhapete ja antikehade testid.