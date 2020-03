Hiina teatas koroonaviiruse epideemia kõrgpunkti ületamisest, Hubeis oli uusi nakatunuid alla 10

Kommunistliku partei häälekandja Renmin Ribao hoiatas oma juhtkirjas, et kuigi juhtumite arv Hiinas väheneb, on tingimused endiselt keerulised ja on uute puhangute oht.

Hiina keskendub nüüd tehaste ja muude ettevõtete taaskäivitamisele. Tööstustegevus langes veebruaris teadaolevate andmete halvimale tasemele ja analüütikud ei oota normaalsele tasemele naasmist enne aprilli.

Eriti ränga löögi on saanud lennufirmad. Need kaotasid veebruaris kokku 20,96 miljardit jüaani (kolm miljardit dollarit). Lennureisijate koguarv kahanes eelmisel kuul aastatagusega võrreldes 84,5%.

Paljudes ettevõtetes on endiselt tööjõupuudus ja segadused tarneahelatega.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.

Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!