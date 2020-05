Hiina tahab oma rahvakongressil läbi suruda Hongkongi julgeolekuseaduse

Seadus, mis keelab mässu õhutamise, eraldumise ja keskvõimude vastase tegevuse, kavatsetakse läbi suruda harva kasutatava konstitutsioonilise meetodi kaudu, millega saab Hongkongi enda seadusandlikust kogust praktikas mööda minna, vahendab CNN.

Hongkongi oma põhiseaduse paragrahv 23 nõuab kohalikult valitsuselt „ise seaduste rakendamist, et keelata igasugune riigireetmine, eraldumine, mässu õhutamine ja keskvalitsuse vastane tegevus”.

Ligi 23 aastat pärast seda, kui endine Briti koloonia Hiinale tagasi anti, ei ole sellist seadust aga Hongkongis ikka vastu võetud. Viimane katse 2003. aastal kutsus esile suurima protestilaine linna ajaloos ja eelnõu pandi riiulile.

See küsimus on aga Pekingit pikka aega ärritanud ja keskvõim on nõudnud seaduse kehtestamist. Kuigi teineteisele järgnevad Hongkongi valitsused on rääkinud vajadusest põhiseaduse paragrahv 23 rakendada, ei ole seda kunagi päevakorda võetud ilmses hirmus samasuguste meeleavalduste ees, mida nähti eelmisel aastal kuritegudes kahtlustatavate Mandri-Hiinale väljaandmise seaduse vastu.

Need massiprotestid, mis kestsid üle kuue kuu ja muutusid üha vägivaldsemaks ja segadust tekitavamaks, enne kui koroonaviirus need osaliselt summutas, olid suur väljakutse Pekingi kontrollile Hongkongi üle. Pärast Hiina kõrgeima otsuste tegemise organi suletud uste taga toimunud nõupidamist eelmise aasta lõpus avaldati ametlik kommünikee, milles räägiti vajadusest „parandada” Hongkongi õigussüsteemi, mida mõned nägid viitena paragrahvile 23.

Hiina riiklik ajaleht Global Times teatas oma juhtkirjas, et seadus „tagab välisjõudude Hongkongi asjadesse sekkumise jõulise mahasurumise ja paneb äärmuslikud opositsioonijõud Hongkongis oma hävituslikust käitumisest loobuma”.

Kohaliku meedia teatel arvasid Hongkongi delegaadid Hiina Riiklikul Rahvakongressil, et Peking kasutab aastatepikkuse patiseisu murdmiseks Hongkongi põhiseaduse lisa 3. Kõik sellesse lisasse lisatav tuleb Hongkongis kehtestada „ametliku avaldamise või õigusakti vastuvõtmise kaudu”.