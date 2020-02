Hiina suur uuring: koroonaviirus ohustab peamiselt eakaid ja varasemast haigeid, 80% juhtumitest on kerged

Hiina võimud avaldasid seni suurima uuringu koroonaviiruse Covid-19 kohta, millesse on nakatunud üle 70 000 inimese. Leiti, et üle 80% juhtumitest on kerged ning enamasti on ohus juba varasemast haiged ja eakad inimesed.