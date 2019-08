Hiina sõjaväelased pidasid Hongkongi naaberlinna staadionil paraadi

Staadionil oli näha ka soomukeid.

Hiina riiklik meedia teatas sel nädalal, et Shenzheni kogunevad Kesksõjaväekomisjonile alluva Relvastatud Rahvapolitsei üksused.

AFP reporteri teatel olid mõnedel paraadil osalenutel Relvastatud Rahvapolitsei eraldusmärgid.

Ka staadioni ümber oli kümneid sõjaväeveokeid ja soomukeid.

Foto: THOMAS PETER, REUTERS

Esmaspäeval avaldasid Hiina suured riiklikud meediaväljaanded People’s Daily ja Global Times videoid Relvastatud Rahvapolitsei kogunemisest Shenzheni.

Global Timesi peatoimetaja Hu Xijin ütles, et sõjaväe kohalolek Shenzhenis on märk selle kohta, et Hiina on valmis Hongkongis sekkuma.

„Kui nad kaljuservalt ei tagane ja jätkavad olukorra surumist edasi üle kriitilise punkti, võib riigi jõud igal ajal Hongkongi tulla,” kirjutas Hu.

Demokraatiameelsed meeleavaldused poolautonoomses Hongkongis on kestnud kümme nädalat.