Hiina saatkond hoiatas koroonaviirusest surmavama „tundmatu kopsupõletiku” eest Kasahstanis, viimane eitab

Hiina suursaatkond Kasahstanis andis hoiatuse seal elavatele Hiina kodanikele, milles väidetakse, et see kopsupõletik on tapnud üle 1700 inimese, vahendab CNN.

„Kasahstani terviseamet ja teised ametkonnad viivad läbi võrdlevaid uuringuid ega ole kopsupõletiku viiruse iseloomu kindlaks teinud,” öeldakse teates.

Saatkonna väitel on tundmatu kopsupõletiku juhtumite arv alates juuni keskpaigast kogu riigis märkimisväärselt kasvanud ja mõnes kohas teatavat võimud sadadest uutest juhtumitest päevas.

Täna tehtud avalduses tunnistas Kasahstani tervishoiuministeerium „täpsustamata etioloogiaga viiruslike kopsupõletike olemasolu”, aga eitas, et haiguspuhang on uus või tundmatu.

„Vastuseks neile teadetele kuulutab Kasahstani Vabariigi tervishoiuministeerium, et see informatsioon ei vasta tegelikkusele,” öeldakse ministeeriumi avalduses.

Ministeerium lisas, et klassifikatsioon „täpsustamata” kopsupõletik järgib Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhiseid „kopsupõletiku registreerimiseks, kui koroonaviirusega nakatumine diagnoositakse kliiniliselt või epidemioloogiliselt, aga seda ei kinnitata laboratooriumis testimisega”.

Hiina saatkonna väitel on juhtumid kontsentreerunud Atõrausse, Aktöbesse ja Šõmkenti, kus on kokku ligi 500 uut juhtumit ja üle 30 kriitiliselt haige patsiendi.

Saatkond teatas, et haigus on sel aastal tapnud 1772 inimest, kellest osa on Hiina kodanikud, ja 628 surma leidis aset juunis. „See haigus on palju tapvam kui Covid-19,” teatas saatkond.

Kasahstani tervishoiuministeerium teatas sotsiaalmeedias, et minister Aleksei Tsoi rääkis kopsupõletikujuhtumitest eilsel pressikonverentsil. Tsoi ütles, et registreeritud kopsupõletikujuhtumite arv kasvas juunis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 300% 7964-lt 32 724-le. Surmade arv kasvas 129% 274-lt 628-le.

