Hiina Rahvavabariigi juubel tekitas Hongkongis seni ühed vägivaldsemad rahutused

Üht 18-aastast meeleavaldajat tulistas politsei rinda. Üldse tegi politsei kuus lasku tõeliste kuulidega, vahendab BBC News.

Bensiinipommide ja viskevahenditega varustatud meeleavaldajad pidasid politseiga lahinguid mitmes Hongkongi osas.

Kokku viidi 104 inimest haiglasse ja 180 vahistati.

Politseiülem Lo sõnul sai vigastada 25 politseinikku.

Politseinikku kaikaga rünnanud Tsang Chi-kini tulistamine jäi videosse ja seda jagati internetis.

Valitsus teatas, et Tsangi seisund on stabiilne.

Kuigi inimesi on varasemate meeleavalduste käigus tulistatud kummikuulidega, oli see esimene tõeline kuulihaav. Lo sõnul oli tulistamine seaduslik ja mõistlik, sest politseinik arvas, et tema ja kolleegide elu on ohus.