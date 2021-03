Hiina rahvakongress kiitis heaks otsuse Hongkongi valimissüsteemi muutmiseks, et seal valitseksid „patrioodid”

Otsus võeti vastu häältega 2895 poolt, null vastu ja üks erapooletu, vahendab BBC News.

Nüüd töötatakse välja üksikasjalik seadusakt, mis võidakse kehtestada Hongkongis järgmiste kuude jooksul.

Analüütikute sõnul kõrvaldab see seadus kehtima hakates sisuliselt igasuguse opositsiooni Hongkongi esinduskogust.

Hongkongi parlament ehk seadusandlik nõukogu aitab luua ja parandada Hongkongi seadusi. See koosneb kuni 70 liikmest, aga vaid umbes pooled neist on otse rahva poolt valitud. Seni on osa neist kohtadest hõivanud demokraatiameelsed.

Teine pool koosneb peamiselt erinevate tegevusvaldkondade esindajatest, nagu äri, pangandus ja kaubandus, mis on ajalooliselt Pekingi-meelsed.

Kui kehtestatakse uus seadus, saab Hongkongi sügavalt Pekingi-meelne valimiskomitee uued volitused seadusandliku nõukogu asjus.

Valimiskomitee saab sisuliselt õiguse kaaluda kõiki seadusandliku kogu kandidaate ja valida paljud selle liikmed, vähendades otse rahva poolt valitavate liikmete arvu.

Üleriikliku rahvakongressi alguses eelmisel nädalal teatas selle aseesimees Wang Chen, et muudatused on vajalikud, sest rahutused ja turbulentsid Hongkongi ühiskonnas paljastavad, et olemasolevas valimissüsteemis on selgeid auke ja puudujääke.

Wang ütles, et riskid süsteemis tuleb kõrvaldada, et kindlustada, et valitseksid patrioodid.