Hiina president Xi teatas, et on kindel „saatanviiruse” võitmises

Ghebreyesus ja Xi arutasid viise hiinlaste ja välismaalaste kaitsmiseks viirusega nakatunud piirkondades ning „võimalikke alternatiive” evakueerimistele, teatas WHO esindaja, vahendab Reuters.

„Viirus on saatan ja me ei saa lasta saatanal peituda,” tsiteeris Hiina riigitelevisioon Xi’d. „Hiina tugevdab rahvusvahelist koostööd ja tervitab WHO osalemist viiruse ennetamises... Me usume, et WHO ja rahvusvaheline kogukond annavad viirusele rahuliku, objektiivse ja rationaalse hinnangu, ning Hiina on kindel, et võidab lahingu viiruse vastu.”