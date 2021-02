Hiina petised teenisid koroonavaktsiini pähe soolalahust ja mineraalvett müües üle 2 miljoni euro

Mees, kelle nimeks on teatatud Kong, uuris tõeliste vaktsiinide pakendeid, võltsis neid ja täitis siis 58 000 pudelikest sisuliselt suvalise vedelikuga, vahendab BBC News.

Partii võltsvaktsiini smugeldati välismaale, aga ei ole teada, kuhu.

Kong on üks 70 inimesest, kes on samasuguste kuritegude eest vahistatud. Vahistamised on seotud enam kui 20 juhtumiga. Kuigi enamik juhtumeid tuli päevavalgele juba eelmisel aastal, avaldati nüüd nende kohta uusi üksikasju.

Kohtuotsuse järgi teenisid Kong ja tema kaasosalised 18 miljonit jüaani (umbes 2,3 miljonit eurot), villides pudelikestesse soolalahust või mineraalvett ja müües neid alates eelmise aasta augustist koroonavaktsiini pähe.

600 ühikut võltsvaktsiini saadeti eelmise aasta novembris Hongkongi ja sealt välismaale. Müüjad väitsid, et vaktsiin oli hangitud tootjate „sisemiste kanalite” kaudu.

Muudel juhtudel müüdi võltsvaktsiini odava hinna eest haiglatele. Mõned kurjategijad viisid ise läbi vaktsineerimisi ja lasid külaarstidel inimestele võltsvaktsiini süstida nende kodudes või autodes.

Hiina ülemrahvaprokuratuur on kutsunud kohalikke võimuorganeid tegema politseiga koostööd sellise tegevuse takistamiseks.

