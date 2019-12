Hiina peatas protestide toetamise eest USA laevade visiidid Hongkongi

Peking tegi lisaks teatavaks sanktsioonid mitmetele USA inimõigusteorganisatsioonidele, vahendab BBC News.

Hiina välisministeerium teatas, et peataba USA mereväe laevade ja lennukite Hongkongi külastamise taotluste läbivaatamise alates tänasest, ja hoiatas, et oodata on ka muid samme.

„Me kutsume USA-d parandama vead ja lõpetama meie siseasjadesse sekkumise,” teatas Hiina välisministeeriumi esindaja Hua Chunying Pekingis. „Hiina astub edasisi samme, kui on vaja, et säilitada Hongkongi stabiilsus ja õitseng ning Hiina suveräänsus.”

Organisatsioonid, mille vastu Hiina sanktsioonid on suunatud, on Human Rights Watch, Freedom House, National Endowment for Democracy, National Democratic Institute for International Affairs ja International Republican Institute.

„Nemad kannavad oma õlul osa vastutusest kaose eest Hongkongis ja neile tuleb kehtestada sanktsioonid ja nad peavad selle eest maksma,” ütles Hua, täpsustamata, millises vormis need meetmed on.

Igal aastal külastab Hongkongi tavaliselt mitmeid USA sõjalaevu, kuigi need jäetakse mõnikord ära, kui suhted riikide vahel on pingelised.