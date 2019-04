Hiina peaminister Brüsselis: me ei käsi Hiina firmadel välismaal nuhkida

Ameerika Ühendriigid teevad maailmas aktiivselt kampaaniat selle nimel, et liitlased samuti Huaweist - mis pakub konkurentidest odavamat hinda - loobuksid, kuid lisaks julgeolekumurele ajendab USA-d tegutsema äriline huvi: USA tehnoloogiaettevõtted valmistuvad järgmise põlvkonna tehnoloogiasse investeerima miljardeid dollareid.

Mida suuremaks ja võimsamaks Huawei kasvas, seda enam paisusid ka rahvusvahelised mured, et Huawei tooteid võib kasutada ettevõtete ja valitsuste järele luuramiseks. Juba 2003. aastal süüdistati Hiina firmat intellektuaalse omandi vargustes, kuid juhtumid jõudsid kohtuväliste kokkulepeteni.

Huawei on kõik süüdistused ümber lükanud ja lubanud USA toodete kasutamiskeelu eest kohtusse anda.

Li sõnas eile, et kui keegi Hiina ettevõtteid milleski süüdistada tahab, eriti kui küsimuse all on viienda põlvkonna tehnoloogia, tuleks esitada tõendeid. „Meie EL-i ettevõtteid, eriti neid, mis on Hiinas registreeritud, ei diskrimineeri. Ja samamoodi ei tohiks Hiina ettevõtteid Euroopa Liidus tegutsemise osas diskrimineerida," lisas Hiina peaminister.

EL-i ja Hiina omavahelisi suhteid iseloomustab aga hetkel Brüsseli üha suuremaks muutunud rahulolematus selle üle, et Hiina ettevõtted saavad siinsetel turgudel vabalt tegutseda, aga Euroopa firmasid ootab Hiinas ees tõeline raskuste kadalipp.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk kinnitas eile tippkohtumise järel, et kõnelused olid keerulised, kuid viljakad. Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker aga rõhutas, et lisaks kokku leppimisele peavad osapooled hiljem ka lubadusi täitma hakkama.