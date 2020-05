Hiina peaepidemioloog: Wuhan varjas aasta algul tõde koroonaviiruse leviku kohta

"[Wuhani] kohalikud võimud, nad ei tahtnud sel ajal tõtt rääkida," tunnistas Zhong eksklusiivintervjuus telekanalile CNN. "Alguses nad vaikisid, ja ma ütlesin juba siis, et tõenäoliselt hakkab meil nakatumiste arv kasvama."

83-aastane Zhong meenutas, et tal tekkisid kahtlused pärast seda, kui ametlik haigestunute arv Wuhanis püsis kümme päeva sama suur (41 nakatunut), hoolimata saabuvatest teadetest nakatumiste kohta välismaal.

"Ma ei uskunud neid andmeid, seega jätkasin küsimist ja veenmist, et peate mulle tegeliku arvu andma," ütles ta. "Ma eeldan, et nad olid väga vastumeelsed minu päringutele vastama."

20. jaanuaril, pärast Wuhani ülestunnistust teatas Peking, et koroonaviirusesse nakatunute arv seal kasvas 198-ni, kellest kolm olid jätnud oma elu. Juba samal päeval osales Zhong valitsuskabineti istungil, kus tegi ettepaneku Wuhan lukku panna. Kolm päeva hiljem Peking seda ka tegi, peatades kogu ühistranspordiliikluse linna ja seal välja ning sulgedes maanteed betoonplokkidega.

Wuhan jäi lukku 76 päevaks.

Foto: Scanpix

27. jaanuaril CCTV-le antud intervjuus tunnistas Wuhani linnapea Zhou Xianwang, et tema võimud ei avaldanud koroonaviiruse kohta teavet üldsusele "õigel ajal", öeldes: "kohaliku omavalitsusena võime teavet avaldada alles pärast vastava volituse saamist."

Veebruaris vallandas Hiina mitu kõrgemat ametnikku pärast laialdast kriitikat kohalike võimude tegutsemisele puhangu algul. Ametist vabastati kaks provintsi tervishoiukomisjoni vastutavat ametnikku, samuti kommunistliku partei Wuhani linna ja Hubei provintsi juhid, teatas Xinhua.

Foto: Scanpix

Ehkki Zhong tunnistas nakatunute arvu väiksemana näitamist viiruse leviku algul, lükkas ta tagasi süüdistused, et Hiina võimude ametlik koroonastatistika pole usaldusväärne. Ametlikult on COVID-19 Hiinas tänaseks diagnoositud 87 000 inimesel, kellest 4600 on jätnud oma elu. Teiste seas on need arvud kahtluse alla seadnud USA president Donald Trump

Ent Zhong leiab, et Hiina valitsus on õppinud 17 aasta tagusest SARS-i viiruse epideemiast, kui see selle levikut "paar kuud" maailma eest varjas. Tema sõnul teatas keskvalitsus seekord, et "kõik linnad ja kõik valitsusasutused peaksid teatama tõelisest nakatunute arvust - ja kui te seda ei tee, siis teid karistatakse".