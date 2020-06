Hiina pani koroonaviiruse värske kolde tõttu kõik Pekingi koolid uuesti kinni

Hiina võimude sõnul registreeriti täna 31 uut juhtumit, nüüd on viimase kuu päeva jooksul avastatud linnas 137 uut siseriiklikku nakatumist, kirjutab uudisteagentuur AFP. Enne eelmist nädalat polnud selliseid nakatumisi toimunud rohkem kui 50 päeva.

„Pealinna epidemioloogiline olukord on äärmiselt tõsine," hoiatas eile Pekingi linna pressiesindaja Xu Hejian.

Pekingi praeguseks viiruskoldeks peetakse Xinfadi turgu, mida külastab päevas tuhandeid inimesi. Umbes 7000 turutöötajat testiti ja pandi karantiini. Teise laine kartuses sulgesid linnavõimud kokku 11 Pekingi turgu ja on desinfitseerinud tuhandeid toidu- ja joogiärisid.

Linn tõstis eile ohutaseme kolmandalt tasemelt teisele. Kõige tõsisem on olukord siis, kui välja kuulutatakse esimene tase.

Pekingist on keelatud lahkuda kõigil Xinfadi turuga soetud inimestel, ka ei tohi reisima minna keskmise või kõrge riskiga piirkondade elanikud. Pekingi linnavõimud teatasid eile, et ka ülejäänud asukad peaksid praegu mittevajalikest sõitudest loobuma. Hiina pealinnas elab rohkem kui 20 miljonit inimest.

Need, kellel on reisida tarvis, peavad esitava tõendi, et on viimase nädala jooksul teinud koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne.

