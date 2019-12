Hiina mõistis geenmuundatud lapsed loonud teadlase kolmeks aastaks vangi

He mõisteti süüdi selle eest, et ta rikkus valitsuse keeldu teha eksperimente inimloodetega, et püüda anda neile kaitse HIV vastu, vahendab BBC News.

He mõisteti ülemaailmselt hukka, kui ta oma katsetused ja kaksikutest laste sünni eelmise aasta novembris teatavaks tegi.

Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua teatas, et samal ajal sündis ka kolmas laps, millel polnud varem kinnitust.

Guangdongi provintsi valitsus teatas, et hoiab lapsi meditsiinilise jälgimise all.

Lisaks vanglakaristusele sai He kolm miljonit jüaani (383 000 eurot) trahvi.

Kohus määras väiksemad karistused Zhang Renlile ja Qin Jinzhoule, kes aitasid Hel katseid läbi viia.

He teatas videos geenmuundatud kaksikute Lula ja Nana sünnist 2018. aasta novembris.

„Ma mõistan, et minu töö on vastuoluline, aga ma usun, et perekonnad vajavad seda tehnoloogiat ja ma olen valmis kriitika nende eest vastu võtma,” ütles He.

Pärast video avaldamist oli nii Hiina kui ka muu maailma teadlaste hukkamõist kiire ja jõuline.

He töö puudutas geeni nimega CCR5, mis on geneetiliste juhiste kogum immuunsüsteemi funktsioneerimiseks. See on aga ka uks, mille kaudu HIV viirus läbi rakkude liigub.

CCR5 mutatsioonid lukustavad selle ukse ja annavad inimesele resistentsuse HIV vastu.

Ajalehe South China Morning Post teatel värbas He seitse heteroseksuaalset paari, kes tahtsid lapsi. Mehed olid kõik HIV kandjad, naised mitte.

He lõi looted kehavälise viljastamise kliinikus ja kasutas geenide muundamise tehnoloogiat nimega CRISPR-Cas9 geeni CCR5 muutmiseks.