Hiina minister õigustas harukordses avalduses Tian'anmeni veresauna

Hiina kaitseminister Wei Fenghe ütles nädalavahetusel piirkondlikul arutelufoorumil veresauna puudutavale küsimusele vastates, et „turbulentsi“ peatamine oli „õige“ otsus, vahendab uudistekanal BBC.

„Juhtunu oli poliitiline turbulents ja keskvalitsus võttis tarvitusele meetmed, et see turbulents peatada, mis oli ka õige poliitika,“ ütles Fenghe, märkides, et järgnevatel aastatel teostati mitmeid reforme. „[Tänu toonastele otsustele] oleme nautinud stabiilsust ja arengut.“

Harukordseks teeb avalduse tõsiasi, et Tiananmeni väljakul toimunust avalikult Hiinas tänaseni rääkida ei tohi.

1989. aasta mais kogunes ligi miljon hiinlast, suurem osa neist tudengid, Pekingi kesklinna, et nõuda kommunistide võimult lahkumist ja üleminekut demokraatiale. Oma nõudmisi koguneti väljendama pea iga päev tervelt kolme nädala jooksul, kuni 4. juunil tormas Tiananmeni väljakule valitsuse korraldusel Hiina sõjavägi, kes surus meeleavalduse jõuga maha, tappes erinevatel hinnangutel umbes kolmsada ja võttes vahi alla veel mitutuhat inimest.