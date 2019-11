Hiina luureametnik putkas Austraaliasse, paljastades olulist luureteavet

Wang "William" Liqiang andis teadete kohaselt Austraalia vastuluurele teavet Hongkongis tegutsevate Hiina kõrgete sõjaväeluure ametnike kohta, aga ka erinevate Hiina operatsioonide kohta Taiwani ja Austraalia territooriumil, millest ta enda sõnul ka "ise osa võttis", vahendab uudistekanal BBC.

Tema väidetel ei ole veel ametlikku kinnitust, ent Austraalia rahandusminister Josh Frydenberg ütles ajakirjanikele, et Wangi juhtum on "jõudnud vastavate õiguskaitseorganite kätte". Ta lisas, et mehe väited on "väga häirivad".

Wang elab hetkel oma naise ja pojaga Sydneys, kartes kodumaale naastes kõige hullemat. Telesaatele "60 Minutes" antud usutluses ütles Wang, et tagasisaatmise korral ta hukataks, mistõttu ta palus Austraalialt varjupaika. "Juhul, kui ma lähen tagasi, olen surnud," ütles ta.

Väidetav Hiina spioon paljastas 17-leheküljelises tunnistuses Austraalia Luureorganisatsioonile (ASIO), kuidas kommunistlik Hiina erinevate firmade kaudu oma luureoperatsioone rahastab, kuidas teisitmõtlejatel silm peal hoitakse ning kuidas riik meediat kontrollib ja sellega manipuleerib.