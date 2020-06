Hiina loob julgeolekuseaduse alusel Hongkongis riikliku julgeolekuameti

Washingtonis ja Euroopas sügavat muret tekitanud seaduse vastuvõtmine tähendaks Hongkongis "riikliku julgeolekuagentuuri" loomist, mis hakkab tegelema luureandmete kogumise ja riikliku julgeoleku vastaste kuritegude menetlemisega, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Julgeolekuseaduse esialgset kava arutati Hiina rahvakongressi alalisel komitee istungil ning riigimeedia teatel aitab see "kaitsta inimõigusi ning sõna- ja kogunemisvabadust". Juhul, kui julgeolekuseadus vastu võetakse, seisab see kõrgemal kõigist Hongkongi seadustest.

Kava kohaselt näeb seadus ette "eraldumise, riigivõimu õõnestamise, terrorismi ja välisjõududega kokkumängu" keelustamise ning selle jõustamisega hakkab tegelema agentuur, mille juhiks saab Hongkongi Hiina-meelne liider Carrie Lam.

Kriitikud aga kardavad, et see rikub laiaulatuslikke vabadusi, mida peetakse Hongkongi kui globaalse finantskeskuse staatuse võtmeks. Ehkki on teadmata, millal seadus vastu võetakse, juhtub see tõenäoliselt enne kohalikke valimisi 6. septembril.