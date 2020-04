Hiina korrigeeris Wuhani Covid-19 surmajuhtumite arvu 50% suuremaks

Viidates patsientidele, kes surid kodus haiglasse jõudmata, ning hilinenud ja ebatäpsele aruandlusele teatas linna viiruse ennetamise töögrupp: „Iga elu kaotus epideemia käigus ei ole ainult kurbuse allikas perekonnale, vaid ka linnale. Me tahaksime lähetada perekonnaliikmetele oma siira kaastunde.”

Paljud inimesed, sealhulgas Wuhani elanikud, on ammu olnud linna väikese surmajuhtumite arvu suhtes skeptilised. Tõendeid valitsuse kinnimätsimiste kohta on palju, alates vilepuhujate suu sulgemisest kuni paljastuseni, et riigijuhid vaikisid kriisist vähemalt kuus otsustavat päeva, mistõttu on umbusk ametlike arvude suhtes suur. Lähtudes oma kogemustest pikkadest järjekordadest linna haiglates ja abi otsides tagasi saatmistest on Wuhani elanikud rääkinud avalikult, et tegelik nakatumis- ja surmajuhtumite arv peab olema suurem kui ametlikult teatatu. Mõned on viidanud ka pikkadele järjekordadele matusebüroodes, krematooriumide ületundidele ja matusebüroodesse saabunud tuhandetele urnidele, teatab uudisteväljaanne Quartz.

Koos korrigeeritud andmetega Wuhanist on Hiina Covid-19 surmajuhtumite arv nüüd 4632. Nakatumisjuhtumeid on ametlikult 86 629.

Hongkongi ülikooli teadlased on uurinud Hiina muutuvaid definitsioone selle kohta, mida loetakse Covid-19 juhtumiks. Ajapikku on definitsioonid muutunud laiemaks ja paindlikumaks, mis on viinud nakatumiste arvu suurenemiseni. Teadlased leidsid, et kui hilisemat definitsiooni oleks kasutatud varem, oleks juhtumite arv olnud veebruari lõpus ametlikult teatatust neli korda suurem.

