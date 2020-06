Hiina kehtestas poolele miljonile elanikule reisipiirangud

Hiina kehtestas täna Pekingi lähedal ligi poolele miljonile inimesele uuesti reisipiirangud. Võimud üritavad Pekingi värsket koroonaviiruse puhangut massilise testimise ja karantiiniga kontrolli alla saada.

Viimase ööpäeva jooksul registreeriti Pekingis 21 uut viirusesse nakatumise juhtumit, kirjutab uudisteagentuur AFP. Nüüd on eelmisel nädalal avastatud haiguskoldega seoses registreeritud kokku 158 nakatumist.

Üks juhtum registreeriti Pekingi naabruses Tainjini linnas ja kaks veel Hebei provintsis. Anxini maakonnale kehtestati liikumispiirangud, mis tähendab, et sealsed 460 000 elanikku jäävad lõksu.

Puhangu keskmeks on suur Xinfadi turg, mida külastab tuhandeid inimesi päevas. „Külastajate arvu tõttu on puhangut raske kontrolli all hoida," sõnas Pekingi nakkushaiguste ennetuskeskuse asedirektor Pang Xinghuo eile Pekingis ajakirjanikele.

Viiruse leviku tõkestamiseks on linnavõimud palunud elanikel koju jääda ja keelanud kõrge ja keskmise riskiga piirkondade elanikel ringi liikuda. Pekingi lennujaamad tühistasid eile kaks kolmandikku kõigist lendudest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!