Hiina keeldub WHO ekspertidega "võtmetähtsusega koroonateavet" jagamast

WHO uurimisrühma kuuluv mikrobioloog Dominic Dwyer ütles Reutersile, et nad taotlesid hiinlastelt ligipääsu varajaste haigusjuhtumite toorandmetele. Kuigi tegemist on "tavapärase praktikaga", keeldusid kohalikud võimud materjale välja andmast, edastades uurijatele üksnes kokkuvõtte.

Hiina hoidus laupäeval olukorda kommenteerimisest, olles eelnevalt väitnud, et on tervishoiuorganisatsiooniga "läbipaistev", vahendab BBC.

USA avaldas WHO raporti osas "sügavat muret" ja kutsus Hiinat üles jagama WHO-ga kõiki materjale pandeemia alguse kohta.

WHO missioon teatas eelmisel nädalal, et on "äärmiselt ebatõenäoline", et viirus pärines Wuhani laboratooriumist, püüdes sellega ümber lükata mullu levima hakanud vandenõuteooriat.

Tervishoiueksperdid usuvad, et viirus, mis ilmnes esmakordselt Wuhanis ja on tänaseks üle maailma tapnud üle 2,3 miljoni inimese, on pärit nahkhiirtelt ja võis levida inimestele mõne teise imetaja kaudu.

Uurijad küsisid võimudelt algandmeid 2019. aasta detsembris Wuhanis tuvastatud 174 koroonajuhtumi kohta, ütles professor Dwyer Reutersile.

Vaid pooled varajastest nakatunutest puutusid kokku mereandide turuga, kus viirus algselt avastati.

"Just sellepärast oleme neid andmeid jätkuvalt nõudnud," ütles Dwyer. "Miks neid ei anta, ei oska ma kommenteerida. Kas põhjus on poliitiline või on küsimus ajas või keerukuses... Olgu selleks siis mingi põhjus või mitte, ei oska ma öelda, miks need andmed ei ole kättesaadavad. Võime ainult spekuleerida."

Taani immunoloog Thea Kolsen Fischer, kes kuulus samuti WHO uurimisrühma, ütles New York Timesile, et tema arvates oli uurimine "väga geopoliitiline".

"Kõik teavad, kui suur surve on Hiinal, et olla uurimisele avatud, ja ka seda, kui palju süüd võib sellega seostada," ütles Fischer.

WHO missioon Hiinas algas jaanuari algul pärast mitu kuud kestnud pingelisi läbirääkimisi ja kestis neli nädalat. Ametivõimud jälgisid ekspertide tegevust nende seal viibimise ajal väga tähelepanelikult.