Hiina keelas viirusega võitlemiseks metsloomade müümise ja söömise

Võimude teatel astuti seesugune samm, et ohjeldada tegevusi, mis teadlaste sõnul võisid põhjustada surmava koroonaviiruse kandumise loomadelt inimestele, vahendab uudistekanal Bloomberg.

Hiina riikliku rahvakongressi alaline komitee võttis otsuse vastu esmaspäeval toimunud koosolekul. Otsus peaks piirama kaubandust ja kaitsma bioloogilist mitmekesisust, ütles Pekingis Greenpeace'i vanemnõunik Li Shuo.

Viirus hakkas levima detsembri alguses Hubei provintsis asuvas 11 miljoni elanikuga tööstuslinnas Wuhanis ja varase tähelepanu keskmes oli mereandide turg, kus müüdi elusloomi, ehkki kolmandikul 40-st esimesest teadaolevast nakatunust ei olnud sellega mingit kokkupuudet.

"Metsloomade müümise ja tarbimise keelustamise saab olema keeruline ülesanne,“ ütles Li. Ta selgitas, et kõigepealt tuleks selgeks teha, kui ulatuslik keeld on ja kas selle hulka kuuluvad ka teatud Hiina ravimid.

Ajalehe People's Daily andmetel hõlmab keeld metsloomi, keda metsloomade kaitse seadus ja muud seadused keelavad inimestel süüa, kes on Hiinas kaitse all, kuna neil on “oluline ökoloogiline, teaduslik ja sotsiaalne väärtus” ning ka kõiki vangistuses kasvatatud metsloomi.

Hiina kehtestas ajutise metsloomadega kauplemise keelu juba vahetult pärast epideemia puhkemist ning rahvusvaheline surve keelu alaliseks jõustamiseks kasvab. Kehtivas eluslooduse kaitse seaduses on keelatud ohustatud liikide müük, kuid see ei hõlma kõiki metsloomi.

Rahvusvahelised loomaõigustega tegelevad rühmitused on juba aastaid kritiseerinud eksootiliste loomade kehaosade kasutamist traditsioonilises Hiina meditsiinis.